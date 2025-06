La Notte bianca dei libri sabato a Ceriale

Ceriale. Grande attesa fra gli appassionati di lettura e di libri per la terza edizione dell’appuntamento ‘’Letti di Notte’’ in programma sabato a Ceriale. “Si tratta – spiegano gli organizzatori- della notte bianca del libro e dei lettori, organizzata dalla locale Pro Loco in collaborazione con l’ Unitre Comprensoriale Ingauna, sezione di Ceriale ed il Comune di Ceriale. Un modesto tentativo di spostare l’attenzione sulla parola stampata su carta: il vecchio e buon libro”. In occasione di questa terza edizione si sono moltiplicate le nuove collaborazioni con associazioni presenti sul territorio ligure: parteciperanno infatti i preziosi lettori e cantori di storie dell’Associazione Sciuscia e colla di Ceriale, il Gruppo lettori di Cosavuoichetilegga di Albenga, i poeti del gruppo Genova Slam e gli Astrofili del G.A.V.I. di Albenga, che permetteranno di osservare le costellazioni e i pianeti del Solstizio d’estate. “Ringraziamo- proseguono gli organizzatori- Mondadori Book Store per la disponibilità dei libri, i lettori della Pro Loco e dell’Unitre con le Letture di Salvataggio e il Silent Walking, l’Amministrazione comunale e gli sponsor: Arti Grafiche Pozzi, Bancarà, Dioguardi Roberto, I.L.B.A. Dolciaria, Il Melograno”. L’evento coinvolgerà l’intero centro storico: Piazza della Vittoria, Piazza della Chiesa, il caruggio di Via Primo Maggio dove si svolgeranno letture ed animazioni da parte dei vari gruppi partecipanti gruppi con letture teatralizzate che inizieranno a partire dalle ore 18. Si svolgeranno iniziativa anche presso il Pontile C. Camino, nell’area intorno a Fontana San Rocco, nella Sala Riflessi in Lungomare A. Diaz 91 e lunga la battigia dei Bagni Ceriale. Chi volesse scoprire il programma dettagliato e gli orari completi potrà farlo raggiungendo la Segreteria dell’evento in Piazza della Vittoria che sarà attivata attiva già dalle ore 17. La Notte Bianca della Lettura si concluderà nell’area Fontana San Rocco con una fresca Tisana della Buona Notte dopo le 23 e 30 accompagnata da letture in tema. Nell’ambito dell’evento alle ore 21 nella Sala Riflessi la professoressa Tiziana Minacapilli presenterà il libro “Un millimetro di meravilgia” e dialogherà con l’autore

Claudio Almanzi