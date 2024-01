Violenza sulle donne, stage di difesa personale al Palasport di Manesseno

Sabato 3 febbraio dalle 15 alle 18 al Palazzetto dello Sport di Manesseno di Sant’Olcese con la presenza dell’Assessore Regionale allo Sport e Pari Opportunità Simona Ferro si svolgerà l’evento “Rispetto e Consapevolezza”, uno stage di tecniche di difesa personale femminile tenuto dagli esperti del A.S.D, Tegliese.

La violenza di genere è ancora un problema che riguarda costantemente. La società continua a giustificare dei comportamenti che sembrano essere “normali”, a volte sono considerati addirittura delle “attenzioni in più” ma spesso sono semplicemente l’inizio di una violenza che non è per forza solo fisica.

Se c’è chi controlla, se picchia, se segue la propria partner, se fa pressione psicologica su di essa non è amore. La violenza non ha mai una giustificazione.

I corsi di difesa personale femminile racchiudono le tecniche più efficaci di difesa personale e le nozioni (anche teoriche) per riconoscere quando si ha davanti un potenziale aggressore, permettono di elaborare autostima e sicurezza ed aprono la strada alla conoscenza delle arti marziali.

La difesa personale inizia dal comportamento quotidiano, con il porsi sempre in uno stato di attenzione verso gli altri e l’ambiente circostante, in piena consapevolezza dell’ambiente sociale in cui viviamo.

Marcello Di Meglio