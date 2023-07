Villa Imperiale ospita “Marziani al mare” Martedì 18 e mercoledì 19, a S.Fruttuoso, prosegue il festival “Ridere d’agosto ma anche prima”

Le tragicomiche vicende di una coppia fiorentina di mezza età e sullo sfondo i grandi avvenimenti dell’Italia degli anni Sessanta e Settanta

Martedì 18 e mercoledì 19 luglio, a Villa Imperiale, nel cuore del quartiere di San Fruttuoso, proseguono gli appuntamenti del festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la trentatreesima edizione della rassegna estiva del Teatro Garage, che va avanti fino a sabato 5 agosto 2023. “Ridere d’agosto ma anche prima” quest’anno vede la collaborazione all’interno della programmazione teatrale dell’associazione culturale La Chascona, si avvale del patrocinio di Regione Liguria e la partecipazione finanziaria del Comune di Genova-Municipio Bassa Val Bisagno.

Martedì 18 luglio, alle ore 21.30, l’appuntamento è con la Compagnia Teatri d’Imbarco e il loro spettacolo “I Marziani”, scritto da Alberto Severi con regia di Nicola Zavagli e con protagonisti Beatrice Visibelli e Marco Natalucci. Lo spettacolo racconta le vicende di una coppia di coniugi fiorentini nell’epoca del boom economico, sullo sfondo i grandi avvenimenti dell’Italia negli anni Sessanta. Mercoledì 19 luglio, sempre alle 21.30, va in scena il secondo capitolo “I Marziani al mare” sulle avventure in villeggiatura della coppia, a dieci anni di distanza dal precedente.

“I Marziani” è uno spettacolo ambientato nel ’63 a Firenze in un condominio di periferia, dove ancora si sentono “cantare le cicale”. Alvaro e Mara, una coppia di mezza età, lui controllore di autobus comunista, lei casalinga e devotissima alla Chiesa, snodano la loro tragicomica vicenda sullo sfondo dei grandi avvenimenti del tempo, ragionando e sragionando di Togliatti e della morte di Papa Giovanni. La regia e l’interpretazione amplificano il lato grottesco della storia e dei personaggi inserendoli in una coloratissima scena disegnata con gusto fumettistico, tavoli e sedie formato mignon, e il tempo scandito dai grandi successi musicali degli anni ’60. Così mentre scorrono “Il cuore è uno zingaro” e “Datemi un martello”, Alvaro e Mara, con il loro toscanaccio che non sempre censura il turpiloquio, raccontano la loro vita mediocre e le loro storie senza nemmeno uno straccio di lieto fine, facendo ridere di cuore ma, allo stesso tempo, lasciando in bocca un retrogusto amaro. Un omaggio ridente e poetico dell’autore Alberto Severi e della compagnia alla tradizione del teatro vernacolare fiorentino.

Dieci anni dopo, ne “I Marziani al mare”, Alvaro e Mara sono alle prese con una vacanza da sogno. È l’estate 1973, tutto il nuovo viene da quella Londra, Paese dove vive la figlia. Alla radio irrompono i Pink Floyd e David Bowie. C’è voglia di vivere un’ultima stagione di felicità, nell’iperrealismo di un paesaggio di sabbia. Beatrice Visibelli e Marco Natalucci disegnano due personaggi sempre in bilico tra maschera comica e verità umana, risate e tenerezza. Anche questa volta, tra sorrisi e lacrime, il pubblico ritrova la tenerezza e la crudeltà di quegli anni e si potrà facilmente ritrovare nei protagonisti de “I Marziani”.

Per entrambi gli spettacoli, il Teatro Garage mette a disposizione un biglietto speciale a 20 euro, prenotabile telefonando al numero 010.511447. Le prevendite dei singoli biglietti sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage mercoledì e giovedì ore 15-18 venerdì ore 11-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail: info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi da lunedì a domenica h. 9-18:20 (via Garibaldi, 12r – 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario) da lunedì a domenica h. 9-18:20 – 16124 (telefono 010 5572903, mail: info@visitgenoa.it); online su www.teatrogarage.it o www.happyticket.it. Nelle sere degli spettacoli le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.