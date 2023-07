Lerici, lunedì 17 alle 21 nella chiesa di S.Francesco concerto d’organo, all’interno della festa di Avvenire

Il restauro dell’organo Nicomede Agati del 1841 si è infatti concluso nel mese di marzo 2023 con il concerto di inaugurazione, e questa è una delle tre occasioni durante l’estate lericina nelle quali sarà possibile ascoltarne la voce rinnovata.

A farci ascoltare il suono di questo strumento sarà l’organista Alessandro Carta, che presenterà un programma che spazierà dalla musica iberica di J. Ximenex, J. Caro, Arrauxo, Cabanilles, J. Marques e Silva De sguaines alla musica italiana di Ferrini, Martini, L. Leo, Altieri e Cimarosa, passando inoltre attraverso alcuni capolavori della musica tedesca di Handel e Telemann.

L’ingresso è libero.

Il restauro, grazie all’iniziativa del parroco don Federico Paganini, è stato portato a termine dalla bottega organaria di Nicola Puccini.

L’impegno economico è stato raggiunto grazie al generoso contributo dei molti sostenitori sia locali che non, e al sostegno della Commissione Episcopale Italiana.

Alessandro Carta, fisico e organista, diplomandosi in organo a Padova e in clavicembalo a La Spezia, ha studiato anche improvvisazione con Theo Flury ed ha seguito corsi di interpretazione con K. Schnorr, S. Innocenti e F. Cera. Suona stabilmente in duo nell’Ensemble Doppiopunto, e oltre che come esecutore è molto attivo anche nell’arte della trascrizione di brani orchestrali per organo e/o clavicembalo.

Recentemente dedicatosi alla composizione, ha pubblicato alcune composizioni organistiche per le Edizioni Da Vinci (Osaka). E’ organista presso il Santuario di Nostra Signora di Maralunga in Lerici, dove è anche direttore e fondatore della corale “San Francesco”.