Via Balbi: rapina a mano armata in gioielleria. Titolare reagisce, banditi scappano

Tentata rapina a mano armata oggi pomeriggio in una gioielleria di via Balbi a Genova. Due banditi a volto coperto sono entrati nella gioielleria “Denaro Gioielli” e hanno minacciato il titolare con una pistola, probabilmente a salve, per rubare diversi preziosi e i soldi in cassa.

Il 60enne genovese, però, non si è dato per vinto e ha reagito. Uno dei malviventi lo ha quindi colpito violentemente con il calcio della pistola ferendolo alla fronte.

Probabilmente disorientati dalla reazione dell’uomo, i due banditi hanno lasciato perdere il “colpo” e sono fuggiti.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti gli agenti delle Volanti e i sanitari del 118, che hanno soccorso il gioielliere sanguinante al volto.

Diversi testimoni hanno udito uno sparo. Tuttavia, non è stato trovato il bossolo, per cui gli investigatori ritengono che si trattasse di un’arma caricata a salve.

Il titolare della focacceria che si trova accanto a “Denaro Gioielli” ha cercato di fermare i rapinatori, ma si è visto puntare l’arma in faccia e ha dovuto desistere.

La rapina è avvenuta ad alcune decine di metri di distanza dal Commissariato Prè-San Teodoro che si trova all’inizio di via Balbi, lato Principe.

Gli investigatori, oltre a raccogliere le dichiarazioni dei testimoni, si stanno occupando di acquisire anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.