Vacalebre: bene ordinanza anti alcol estesa anche a Cornigliano

“Molto bene l’ordinanza anti alcol a Cornigliano che era e rimane un tassello fondamentale per arginare certi comportamenti. Ora vigileremo sulle modalità della sua applicazione”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere comunale Valeriano Vacalebre (FdI) commentando l’approvazione in consiglio municipale del nuovo provvedimento che dopo il Centro storico, Sampierdarena e Giardini Cavagnaro a Molassana, sarà operativo anche a Cornigliano.

“Si tratta – ha aggiunto Vacalebre – di un provvedimento che ho fortemente voluto sin dai primi di ottobre e che ho richiesto anche per Cornigliano. Ringrazio l’assessora comunale Paola Bordilli per aver raccolto la richiesta di estensione dell’ordinanza anti alcol e, successivamente alla mia richiesta discussa in aula il 9 ottobre, per avere dato mandato agli uffici competenti di monitorare la situazione.

Continuerò a monitorare sia che siano rispettati i tempi di emanazione promessi sia che ci siano i controlli necessari al fine che quanto deciso non sia un tangibile aiuto per la comunità corniglianese.

Se non sarà così, ritornerò in aula a Tursi risollevando il problema e chiedenso opportuni provvedimenti”.