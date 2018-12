Supervip 5.6.7 chiuso, Falcidia: Sampierdarena ringrazia Forze dell’ordine, basta degrado

«Apprendiamo con soddisfazione il provvedimento di sospensione della licenza per 90 giorni notificato dal Questore di Genova al circolo ‘pseudo-culturale’ Supervip 5.6.7 di Vico Alberto di Bozzolo a Sampierdarena. A nome della cittadinanza ringrazio e supporto, ancora una volta, le Forze dell’ordine per il costante lavoro di controllo sul territorio, in linea con la nostra volontà di repressione nei confronti di tutti quei locali che non rispettano le norme giuridiche e le basilari regole di convivenza civile».

Lo ha dichiarato ieri il presidente del Municipio Centro Ovest Renato Falcidia (Lega).

Questore chiude il Supervip 5.6.7 di Sampierdarena

«Da quando la maggioranza di centrodestra – ha aggiunto Falcidia – si è insediata alla guida del Municipio Centro Ovest, da tanti anni abbandonato a se stesso, questo non è il primo caso di chiusura e sospensione della licenza.

Tuttavia, dopo il troppo lassismo delle Amministrazioni precedenti, a Sampierdarena c’è ancora molto da fare.

Pertanto, auspichiamo che le Autorità competenti chiudano altri locali del genere perché non portano altro che degrado per il quartiere.

Da parte nostra, non ci stancheremo mai di segnalare fatti e circostanze, collaborando con le Forze dell’ordine, fino a quando non riusciremo tutti insieme a riportare la normalità a Sampierdarena e San Teodoro. I cittadini onesti e perbene, in passato presi in giro dal centrosinistra, se lo meritano».