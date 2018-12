Lapolla: ordinanza anti alcol estesa a Cornigliano. Pd non vota a favore, Sinistra civica contro

Ieri il Consiglio municipale di Genova Medio Ponente ha approvato a maggioranza la mozione della Lega per estendere l’ordinanza anti alcol anche a Cornigliano. Il divieto previsto, come già accade a Sampierdarena, Certosa, Giardini Cavagnaro e Centro storico, è dal pomeriggio fino al mattino. In questo caso, precisamente dalle ore 12 alle 8 del giorno successivo.

I consiglieri municipali del Pd si sono astenuti. Mentre i tre della lista civica di sinistra “Il prossimo Medio Ponente” hanno votato contro.

“Evidentemente – ha spiegato la capogruppo leghista Teresa Lapolla – al Pd e alla sinistra non piace l’ordine, ma il disordine. In campagna elettorale noi venivamo guardati male e derisi quando parlavamo di mancanza di sicurezza sul territorio.

Per ora abbiamo previsto l’ordinanza anti alcol per Cornigliano perché anche i responsabili delle Forze dell’ordine lo considerano un territorio particolarmente a rischio. Mentre così non è per Sestri Ponente, dove al momento non risulta una tale emergenza da rendere necessario questo tipo di divieti e provvedimenti.

Con questa mozione, andiamo quindi a colmare un problema già noto da tempo e che il centrosinistra non ha mai risolto.

In particolare, i Giardini Melis sono da anni luogo di ritrovo di sbandati e persone dedite all’alcol, che si riuniscono di giorno e di notte, spesso in stato di alterazione psicofisica, arrecando disturbo e lasciando la piazza nel degrado e nella sporcizia. La giusta soluzione è dare risposte immediate inasprendo le sanzioni con un’ordinanza ad hoc”.