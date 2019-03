Usato garantito: il camion miracolato della Basko messo in vendita a Bergamo

E’ uno dei simboli del tragico crollo del Ponte Morandi, che lo scorso 14 agosto si fermò a un soffio dal baratro salvando miracolosamente l’autista.

Il camion della Basko, ripreso da centinaia di mass media in tutto il mondo, da alcune settimane è stato messo in vendita da un commerciante di veicoli aziendali in provincia di Bergamo come “usato garantito”.

Il titolare della rivendita, tuttavia, ha spiegato di non avere saputo subito che si trattasse del Volvo Fm 300 rimasto miracolosamente intatto dopo il crollo del viadotto autostradale sul Polcevera.

In ogni caso, il camion si trova in vendita con uno stock di altri cinque automezzi dalla Italcar a Dalmine e sarebbe stato acquistato dal commerciante di veicoli aziendali da un altro concessionario specializzato Volvo.

“Evidentemente – hanno in sintesi spiegato dalla Italcar – l’azienda genovese che si occupa di trasporto merci alimentari doveva cambiare il parco camion e ha deciso di disfarsi del mezzo”.