Una folla per l’ultimo saluto a Giorgio Bornacin

Oggi, lunedì 20 marzo 2023, in tarda mattinata si è svolta la cerimonia funebre per il senatore Giorgio Bornacin, mancato nella notte di venerdì 17 marzo 2023 all’ospedale San Martino.

Grande la partecipazione nella chiesa di Santa Zita, in corso Buenos Aires, per la Santa Messa, officiata da don Massimiliano Moretti, per l’ex senatore e consigliere regionale Giorgio Bornacin.

Alle esequie dello storico esponente della destra genovese, che ha militato prima nel Msi e poi in An, fino alla Lega, hanno partecipato anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa e il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Presenti anche il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti; il Sottosegretario di Stato, Edoardo Rixi il sindaco di Genova, Marco Bucci; l’assessore regionale Augusto Sartori; l’assessore regionale Simona ferro; il consigliere regionale Stefano Anzalone e tanti esponenti di Fratelli d’Italia e della destra genovese. Fra cui il coordinatore di Fratelli d’Italia e deputato Matteo Rosso; il deputato Francesco Bruzzone (Lega); il vicesindaco e assessore Stefano Balleari; l’assessore Antonino Gambino (FdI) e l’assessore Francesca Corso della Lega; il sindaco di Recco Carlo Gandolfo; il sindaco di Loano Luca Lettieri; oltre all’ex senatore Luigi Grillo, l’ex deputato e senatore Roberto Cassinelli e l’ex vice presidente del Consiglio regionale e amico fraterno di Bornacin, Gianni Plinio.

Hanno partecipato anche alcuni avversari politici come Graziano Mazzarello e Mario Tullo, ex parlamentari di sinistra e tante persone della società civile ed imprenditoriale.

Il feretro è stato coperto con la bandiera del tempo dell’ MSI e un foulard con quella che riporta il motto degli autieri, “Fervent rotae, fervent animi”, coniato nel 1918 dopo la vittoria nella battaglia del Piave.

Tra le corone deposte anche una inviata da Giuliana De’ Medici Almirante, figlia dello storico leader missino Giorgio.

In prima fila a piangerlo il figlio Davide e la moglie Eliana e poi tanti amici fra cui Alfio Barbagallo, la moglie e Massimo Spinaci.

Mentre il parroco don Massimiliano Moretti lo ha ricordato negli ultimi giorni della malattia e per il progetto in cui si era impegnato per aiutare le famiglie rimaste senza casa per cui è stata lanciata una raccolta fondi.

In suo ricordo hanno parlato alcuni suoi amici legati istituzionalmente e ideologicamente.

“È stato un fratello maggiore – ha esordito Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia – quando ti giravi sapevi di avere Giorgio alle spalle con la sua saggezza, la sua forza e la sua generosità”. “Abbiamo condiviso un lunghissimo percorso 45 anni fa – ha poi aggiunto. Alla fine degli anni Settanta eravamo vicesegretario nazionali del Fronte della Gioventù, poi ci siamo sempre rinnovati. L’ho sentito mercoledì l’ultima volta e sentivo le sue energie venire meno ma speravo”.

“Con Giorgio Bornacin se ne va il caro e fraterno amico di tutta quanta una vita – ha esordito Gianni Plinio. Fu ben quattro volte consigliere regionale e altrettante volte a Roma. La Liguria, Genova e non solo vedono scomparire una pagina importante e nobile della storia della destra politica genovese e ligure. Ma perdono anche un uomo buono, generoso, concreto e rispettoso degli avversari oltre che un politico di rara competenza e onestà.”

“Anche grazie a te la nostra fiamma tricolore continuerà ad ardere ed il Tricolore della Patria a sventolare sempre più in alto. Ciao Giorgio, resterai nei nostri cuori. Che la terra, ti sia lieve.” Ha, poi, concluso Plinio.

A chiudere la cerimonia il saluto istituzionale del presidente del Senato Ignazio La Russa.

“Ha fatto un pezzo di storia della destra non solo ligure ma italiana”. Ha esordito così Ignazio La Russa. Che ha, poi, aggiunto: “L’ho conosciuto che era un ragazzino, eravamo una coppia inossidabile. Eravamo più che amici, eravamo fratelli quando Fratelli d’Italia non esisteva ancora. E quando è nato Fratelli d’Italia lui c’era e non l’ha mai rinnegato”.

Alla fine della cerimonia una folta schiera di persone ha sostato davanti alla chiesa stringendosi intorno alla famiglia di Bornacin e al suo feretro. L.B.

