UCI Fiumara “Genoa comunque e ovunque” Martedì 30 gennaio alle ore 20:00 presso alcuni giocatori del Genoa saluteranno il pubblico presente

UCI Fiumara “Genoa comunque e ovunque” , il docufilm realizzato per i 130 anni della squadra che racconta la grande passione dei tifosi rossoblu e il legame indissolubile tra il Genoa e la città di Genova.

Nato da un’idea di Mattia Mor di Emotion Network e prodotto da Emotion Network e DUDE Originals, che ne ha curato anche lo sviluppo creativo ed editoriale, in collaborazione con Genoa Cricket and Football Club, Genoa comunque e ovunque è distribuito da Nexo Digital e vede la partecipazione, tra gli altri, di Diego Milito, Rodrigo Palacio, Goran Pandev, Domenico Criscito e altre leggende del club.

Genoa comunque e ovunque, con la regia di Francesco G. Raganato e come capo autore Alessandro d’Ottavi, non indugia sugli aspetti strettamente sportivi ma vuole andare ad approfondire il senso profondo dell’essere genoani, la passione che avvicina persone con storie e provenienze diverse, la gioia del tifare come atto di fede a prescindere dai risultati, cosa vera per tante squadre ma ancor di più per una squadra antica e nobile, con una delle tifoserie più calde d’Italia, come il Grifone.

La simbiosi tra la città di Genova e la sua squadra di calcio rappresenta il cuore stesso del documentario, per celebrare una delle tifoserie più appassionate e fedeli del nostro Paese e ripercorrere la storia del club più longevo di Italia, analizzando il profondo significato dell’essere Genoani.

Emerge così il senso di appartenenza, il desiderio di sostenere la propria comunità, di condividerne le gioie e dolori, “comunque e ovunque”.

In totale controtendenza con le logiche del marketing e delle multinazionali dell’intrattenimento, questo è soprattutto il racconto di un sentimento irrazionale ed extra calcistico, definito da molti nel film “una malattia”, che accomuna, di una passione che si rinnova di generazione in generazione, come dimostrano le testimonianze dei vari intervistati del film: Barbara Barrani, Dario Bianchi, Andrès Blàzquez, Mario Bortolazzi, Andrea Brasi in arte Bresh, Domenico Criscito, Stefano Eranio, Gustavo Grigò, Mario Kaiser, Diego Milito, Claudio Onofri, Rodrigo Palacio, Goran Pandev, Bambi Roncallo, Jacò Rosset, Marco Rossi, Gennaro Ruotolo, Giuseppe Sculli, Benedetta Signorini, Josh Wander, Alberto Zangrillo.