Un successo a Ceriale per la conferenza Uni3 a Palazzo Fizzotti

SAVONA. 26 GENN. Ha preso il via a Ceriale la serie di conferenze organizzate dall’ Unitre Comprensoriale Ingauna, sezione di Ceriale, in collaborazione con la Pro Loco Ceriale. “Parole in movimento… l’ansia” è il titolo di questo ciclo di tre incontri il primo dei quali è stato seguito da un folto ed interessato pubblico nella Sala Polivalente Fizzotti.

“Iniziamo con queste tre conferenze incontro- spiegano gli organizzatori- tenute da Rita Gianatti medico e psicoterapeuta in collaborazione con il fisioterapista Jacopo Fornaroli e l’antropologo culturale Enea Delfino. Successivamente proporremo altre conferenze. Questa nostra iniziativa vorrebbe creare uno spazio condiviso all’interno del quale fermarsi e ascoltare. Uno spazio per capire meglio il nostro tempo frenetico e per proporre e condividere”. Il primo appuntamento era intitolato: “Se la rete si spezza: l’ansia e le sue emozioni”, ed è stato, come detto, un vero successo.

Giovedì 29 febbraio, sempre alle ore 17, verrà affrontata invece la tematica: “Il corpo infelice: quando il corpo parla per noi”. L’ ultimo appuntamento è previsto per il 21 marzo (ore 17) sul tema: “Armonia e felicità: la tentazione di essere felici ed altre possibilità”.

”Partendo da questi tre percorsi di analisi molto diversi- spiegano gli organizzatori- saremo condotti a riflettere sul tema centrale dell’ansia e verranno proposti anche consigli pratici utili al nostro equilibrio globale. Anche al termine delle due prossime conferenze i relatori risponderanno alle domande ed alle curiosità del pubblico. Un particolare ringraziamento è dovuto alla sindaca Marinella Fasano ed alle responsabili della Sala Fizzotti per la sensibilità e disponibilità dimostrate”. Al termine della prima conferenza è stato offerto un buffet da “Il Melograno ” di Ceriale.

CLAUDIO ALMANZI