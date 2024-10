Tubo danneggiato, interruzione idrica nella zona di Nervi

Ripristino previsto per le 20 di questa sera

A seguito di un danno alla tubazione idrica provocato in Via Oberdan da una ditta terza che stava effettuando scavi stradali, si è reso necessario sospendere l’erogazione idrica in alcune vie del Comune di Genova nella zona di Nervi.

Ecco le vie interessate: via Oberdan, viale Goffredo Franchini, via Marco Sala, viale delle Palme e zone limitrofe.

Il ripristino della regolarità del servizio avverrà, salvo imprevisti, attorno alle ore 20.00.

A comunicarlo è Iren.