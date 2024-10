Al Ducale una mostra fotografica della genovese Lisetta Carmi

In occasione dei 100 anni dalla nascita di Lisetta Carmi, Palazzo Ducale presenta una grande mostra dedicata all’artista e fotografa genovese.

Nel corso della sua vita, Lisetta Carmi ha intrapreso percorsi coraggiosi, dando sempre voce agli ultimi. La mostra rappresenta un viaggio che parte da Genova e dall’Italia per esplorare, con il suo sguardo acuto e lucido, realtà lontane e mondi in trasformazione. L’esposizione include immagini inedite a colori, che affiancano le serie più celebri in bianco e nero.

Lisetta Carmi: dagli inizi a Genova ai viaggi nel mondo

A Genova, nei primi anni Sessanta, la fotografia diventa per Lisetta Carmi una professione quotidiana. Lavora come fotografa di scena al Teatro Stabile e, dopo gli spettacoli, sviluppa e stampa le immagini da fornire ai quotidiani. Dai suoi primi passi nella città ligure, Carmi parte per lunghi viaggi in Venezuela, India e Afghanistan. Per oltre vent’anni, ha usato la fotografia come strumento per comprendere il mondo e la condizione umana, alternando scatti in bianco e nero alla potenza del colore per esprimere la verità, filo conduttore della sua pratica artistica.

Genova protagonista: immagini inedite e celebri reportage

La mostra al Palazzo Ducale propone un ritratto di Genova attraverso le immagini di Carmi: dalle celebri foto di “Genova – porto” e Italsider alle meno note, ma altrettanto significative, dell’Anagrafe e dei momenti di vita culturale e sociale. Tra i lavori esposti, anche le iconiche immagini in bianco e nero della serie “I travestiti” degli anni Sessanta. Pubblicate nel 1972, queste fotografie crearono scandalo ma oggi sono considerate pietre miliari della fotografia. In mostra, saranno messe a confronto con versioni a colori riscoperte nel 2017, così come con l’inedita serie “Erotismo e autoritarismo a Staglieno,” dove il famoso cimitero genovese diventa, attraverso l’obiettivo di Carmi, un ritratto della società borghese ottocentesca.

Lisetta Carmi: una riscoperta contemporanea

Dopo le recenti grandi mostre a Torino, Firenze e Londra, Genova omaggia Lisetta Carmi con una nuova lettura della sua opera. «Con questa mostra – spiega Giuseppe Costa, presidente di Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura – proseguiamo il nostro racconto del Novecento attraverso i protagonisti della fotografia. Il pubblico avrà modo di esplorare le molte sfaccettature di una personalità straordinaria che ha fatto della libertà la sua cifra intellettuale».

Il curatore Giovanni Battista Martini aggiunge: «La mostra vuole sottolineare il profondo legame con Genova, la città in cui Carmi ha lavorato per vent’anni. Le fotografie esposte mostrano il suo amore per l’essere umano e la sua capacità di osservare la realtà senza pregiudizi, con un approccio poetico e politico insieme».

L’allestimento: una riflessione sui muri

L’allestimento, curato dallo studio Drama Y Comedias, è stato concepito non come una semplice mostra fotografica, ma come una vera esposizione di arte contemporanea. Il design esplora il concetto di muro, visto sia come struttura fisica che come metafora sociale e politica. Ogni stanza invita i visitatori a riflettere sui muri come dispositivi di divisione e connessione, spazi pubblici che rispecchiano la complessità delle interazioni umane.

Informazioni sulla mostra

La mostra “Lisetta Carmi, molto vicino incredibilmente lontano” è curata da Giovanni Battista Martini e Ilaria Bonacossa, direttrice di Palazzo Ducale. È promossa e organizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura Genova e Civita Mostre e Musei. Una pubblicazione a cura di Silvana Editoriale accompagna l’esposizione.

Lisetta Carmi: attività formative ed educative

(a cura dei Servizi Educativi e Culturali di Palazzo Ducale)

► INSEGNANTI

Nell’ambito della rassegna Visioni. Relazioni in equilibrio (Palazzo Ducale, 21 – 23 novembre)

venerdì 22 novembre, h 9.00

Giulia Zucchini – “Se le mie mani sono più importanti dell’umanità, allora smetto di suonare”

La mediazione culturale come terreno di incontro a partire dai temi fortemente presenti negli scatti della fotografa genovese: lotta di classe, riscatto delle comunità più fragili, dignità, diritti.

venerdì 22 novembre, h 15.00

Giovanna Brambilla – Quell* sono io: la verità dello sguardo come palestra di identità

Le fotografie “esposte”, parola che ha un doppio significato, toccano molti temi che attraversano il periodo affascinante ma complicato dell’adolescenza, e diventano occasione per poter parlare di sé.

► SCUOLE (primaria, secondaria di I e II grado)

Costo: 7€ + ingresso in mostra (6 € a studente, inclusa prevendita)

Questione di punti di vista

La visita ripercorre la carriera di quest’artista attraverso una selezione delle immagini più rappresentative sia del porto sia della vita sociale e politica di Genova. Completerà il percorso un’attività di laboratorio.

“Express Yourself”

“Per me la fotografia era un modo diverso di capire, di entrare nel mistero dell’umano”. Queste parole di Lisetta Carmi sono il punto di partenza di un laboratorio teatrale.

►LABORATORI (scuola secondaria di I e II grado)

Costo: 5 € a studente

Una vita tra le mani

Le foto di Lisetta per scoprire qualcosa di noi e della nostra visione del mondo.

In camera oscura

Un laboratorio per capire la fotografia anche nel suo “farsi”.

►VISITE GUIDATE e SABATI PER LE FAMIGLIE

Tutte le attività sono su prenotazione: prenotazioniscuole@palazzoducale.genova.it

Telefono: 010 8171604 (martedì e giovedì, ore 11-13; mercoledì e venerdì, ore 14-16).

Informazioni

email: didattica@palazzoducale.genova.it

Lisetta Carmi. Molto vicino, incredibilmente lontano dal 23 ottobre 2024 al 30 marzo 2025 presso il Sottoporticato di Palazzo Ducale a Genova in Piazza Matteotti 9.

Orari: Da martedì a domenica 10.00 – 19.00. Lunedì chiuso

Biglietti comprensivi di audioguida

14,00€ Open intero; € 12,00 Open ridotto; € 12,00 intero

€ 10,00 ridotto per gruppi di massimo 25 partecipanti, under 27, persone con disabilità, insegnanti, militari, forze dell’ordine non in servizio, possessori voucher Hotel convenzionati, possessori card dei Musei Civici del Comune di Genova, Abbonati Teatri di Genova, Amici di Palazzo Ducale e dei Musei Liguri, dipendenti IREN con accompagnatore

8,00€ ridotto possessori Card Ducale+

€ 5,00 ridotto speciale scuole

5,00€ ridotto speciale under 27, il martedì feriale (non festivo)

Speciale famiglia (da 2 a 5 persone): Intero 10€ Adulto (1 o 2 adulti) + Ridotto € 5 primo e secondo figlio (da 6 a 13 anni); gratuito (da 3 a 5 anni). Omaggio terzo figlio.

Omaggio per minori di 6 anni, 1 accompagnatore per gruppo, 2 insegnanti accompagnatori per classe, guide turistiche italiane munite di tesserino di abilitazione, giornalisti con tesserino ODG previo accredito presso l’Ufficio Stampa, 1 accompagnatore per persone con disabilità che presentino necessità e regolare documentazione

Diritto di prenotazione

€ 2,00 per i biglietti: intero, ridotto, gruppi

€ 1,00 per i biglietti: minori di anni 18, tesserati CUS

Maggiori informazioni

