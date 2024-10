Chiesa S. Fruttuoso, fa l’elemosina a donna con bimba ma era una ladra: 90enne derubata

Si è impietosita di quella giovane donna con la bimba in braccio in Chiesa, ha tirato fuori il portafoglio e le ha fatto l’elemosina. Ma era una ladra e l’ha derubata.

La vittima del furto (bottino di 40 euro) è una 90enne genovese e l’episodio è stato registrato l’altro giorno nella Chiesa di piazza Martinez a Genova San Fruttuoso.

La pensionata genovese, in stato di choc, è stata assistita dal sacrestano e dal parroco. Tuttavia, non hanno chiamato subito il 112, né si sono recati immediatamente dai Carabinieri o dalla Polizia per presentare denuncia.

Pertanto, la ladra con la bimba usata per commettere il furto, è riuscita a scappare ed è sparita.

Indagini in corso, anche attraverso la visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza di piazza Martinez e dell’interno della Chiesa.