“Trofeo delle Merende” agrodolce per Davide Craviotto

Non è andato nel migliore dei modi il rally “Trofeo delle Merende” per Davide Craviotto. In lizza con la Skoda Fabia R5 della By Bianchi ed in coppia con Fabrizio Piccinini, il portacolori della scuderia Project Team è tornato a casa non del tutto soddisfatto per l’esito della gara – 27° assoluto e 16° di classe R5 – sulla quale ha gravato un suo errore di guida.

“E’ stata un rally molto arduo – osserva il pilota genovese – su strade davvero sporche che nascondevano un’insidia dietro ad ogni curva e su cui era difficile non sbagliare. Io ho commesso un errore nel corso della seconda ps, ho pizzicato una gomma tagliando una curva e questo ci ha costretto a percorrere gli ultimi quattro km della prova sul cerchio e a velocità limitata, vanificando in pratica la nostra gara”.

“In assistenza – aggiunge Davide Craviotto – volevamo addirittura ritirarci. Poi, invece, abbiamo optato per fare esperienza e km con la Fabia, che resta una vettura da conoscere molto bene. Nel proseguo della gara, senza correre rischi, abbiamo migliorato i nostri tempi e siamo riusciti a recuperare circa 1′ sugli avversari: questi riscontri cronometrici e il fatto di aver comunque partecipato a questo sentito appuntamento benefico hanno reso meno amara la nostra esperienza”.