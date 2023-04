Torna Quarto Pianeta Live. Nuovo appuntamento con Claudio Gambaro mercoledì 19 aprile con Fabio Zuffanti & il gruppo dei Belzer.

Torna Quarto Pianeta Live (I panni sporchi si lavano in radio)

Lo scrittore e musicista Fabio Zuffanti sarà ospite nella nuova puntata del format radiofonico di Radio Sanremo, realizzato nell’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto.

Si parlerà della trilogia di libri dedicati a Franco Battiato e dell’autobiografia di Angelo Branduardi “Confessioni di un malandrino” uscita lo scorso anno e curata dallo stesso Zuffanti.

Per lo “spazio live” saranno presenti in studio anche i Belzer, la band pop rock genovese in uscita con il nuovo album “Un elegante disastro”.

Nato da un’idea di Claudio Gambaro, giornalista e conduttore radio televisivo che si occupa di comunicazione, ufficio stampa e consulenza per la realizzazione di eventi culturali, il programma è diventato il punto d’incontro di artisti e cantautori della scena ligure contemporanea, dove i protagonisti si raccontano in totale libertà e soprattutto dove si fa musica dal vivo in presa diretta.

“Quarto Pianeta Live” va in onda tutti i mercoledì alle ore 22 dall’Atelier Gian Franco Vendemiati (ex Presidente I.M.F.I. – Istituto per le Materie e le Forme Inconsapevoli) scomparso nel 2018.

I.M.F.I. è un’ Organizzazione di Volontariato nata nel 1988, presso l’ex ospedale psichiatrico di Genova Quarto iscritta all’Albo Regionale Ligure, componente della Consulta delle Associazioni per la Circoscrizione IX Levante di Genova, in stato di convenzione con la A.S.L. 3 Genovese per le attività di arteterapia dal 1989.

Il compito istituzionale di I.M.F.I. è la promozione, la divulgazione e la ricerca delle creatività espressive (pittura, disegno, scultura, scrittura, teatro, musica, audiovisivi ecc.), attraverso l’incontro tra tecniche e culture diverse atte a favorire le reciproche conoscenze.

La trasmissione va in onda su Radio Sanremo e anche su Sanremo TV canale 170 premendo il tasto verde del telecomando (smart tv) tutti i mercoledì alle ore 22, in replica la domenica sempre alle ore 22 e la programmazione quotidiana dell’emittente può contare su un ampio ventaglio di programmi e tipologie musicali.

Radio Sanremo parte da lontano: un nome nato il 28 ottobre 1939 ai tempi dell’Eiar e recuperato da un gruppo di appassionati “sanremaschi” nel 1975 nei giorni in cui esplodeva il travolgente fenomeno della radiofonia locale.

Un’entusiasmante avventura durata quattro decenni, che oggi si appresta ad affrontare la sfida della comunicazione globale.

Radio Sanremo ha una vocazione “generalista”, con un occhio sempre aperto sulla scena musicale italiana e in particolare sulla lunga storia del Festival. Inoltre offre un’ampia informazione giornalistica con rubriche di vario genere oltre alle notizie nazionali 7 giorni su 7 in onda dalle 7 alle 24.

Radio Sanremo ringrazia il Presidente I.M.F.I Massimo Casiccia che mette a disposizione lo spazio per la realizzazione del radioshow “Quarto Pianeta Live”.

QUARTO PIANETA LIVE (I PANNI SPORCHI SI LAVANO IN RADIO)

IN STUDIO, INSIEME A TANTI OSPITI A SORPRESA:

CLAUDIO GAMBARO – Speaker / Regia & Arredi Urbani

ENNIO LO RE – Dement(i)al Coach / Rumorista & Mago

ANGELO PERNA – Responsabile Tecnico – “Tennico”

TUTTI I MERCOLEDI’ – ORE 22

IN REPLICA DOMENICA – ORE 22

https://radiosanremo.it

OPPURE SCARICANDO L’APP DI RADIO SANREMO