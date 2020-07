I tifosi rossoblù da piazza Alimonda verso piazza De Ferrari | Aggiornamento

E’ esplosa la gioia dei tifosi rossoblù che si trovavano in piazza Alimonda.

Da lì si è formato un corteo che, a piedi, tramite via Invrea, contromano, si sta dirigendo verso Brignole.

Forse l’intenzione è quella di attraversare via XX Settembre e festeggiare in piazza De Ferrari, la vittoria e la salvezza dal baratro della Serie B.

Sul posto ci sono diverse pattuglie della Polizia Locale e della Polizia di Stato.

Il corteo ha imboccato via XX Settembre, mentre il traffico è stato deviato. Sono stati esplosi anche un paio di petardi, in altre parti della città tifosi in macchina stanno suonando il clacson.

C’è un po’ di disagio per alcuni bus Amt che sono rimasti incolonnati in via XX Settembre.

I tifosi stanno percorrendo via XX Settembre, mentre altri sono già aiuti in piazza De Ferrari.