Derby, Nicola: Vittoria grazie all’impegno di tutti

Letteralmente impazzito nei minuti finali: Davide Nicola vince il primo derby da allenatore e non sta più nella pelle per la gioia nel commento alla gara vinta.

‘Dalla gara contro il Napoli si è optato per un modulo diverso. Mancavano giocatori che stavano giocando con continuità Non cera Soumaoro, non c’era Behrami, non c’era Sturaro, non c’era Cassata. Siamo un gruppo che ha bisogno di tutti. Anche in base all’avversario che incontri il gioco può modificare’.

“Ringrazio Ranieri che ha riconosciuto i meriti altrui. Riconosco il fatto che abbia affrontato una Sampdoria tosta, determinata. Noi non siamo stati da meno’