Derby, Ranieri: Ci sono mancati i nostri tifosi

Un derby così non si era mai visto, neppure Claudio Ranieri che ne ha vissute tante non riesce a trattenere l’amarezza per vedere gli spalti vuoti: «Giocare così, senza tifo, è la cosa più brutta che ci possa essere. Se ci fossero stati i nostri tifosi avremmo tirato fuori ancora qualcosa di più. Ma noi abbiamo fatto la nostra partita, giocando alla pari, e non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Al Genoa va riconosciuto il fatto di aver segnato i due gol, sono stati un po’ più pronti. Avevano un pizzico di motivazione in più data dalla classifica, e i dettagli in una partita così fanno la differenza».

Ripresa. Intanto l’obiettivo salvezza è in banca, malgrado questo passo falso. E il tecnico doriano non si dimentica di quanto fatto in queste settimane: «Dobbiamo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto, con gli allenamenti durante la pandemia e poi tutta la ripresa. I miei calciatori sono stati splendidi, si sono sacrificati tanto in questi mesi e non posso dire loro nulla. Vogliamo finire il campionato giocando con grande grinta, voglia di fare bene e concentrazione. Adesso ci attendono due tra le squadre migliori d’Italia e poi il Brescia».