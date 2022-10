Ternana-Genoa, Blessin: Affrontiamo i migliori del campionato

L’allenatore del Genoa Alexander Blessin dopo il successo di Cosenza e la qualificazione in Coppa Italia sconfiggendo la Spal: domani punta alla terza vittoria in una settimana.

“Affrontiamo la squadra al momento migliore del campionato, sta vivendo un momento d’oro ed è reduce da cinque vittorie di fila. Adesso tocca a noi creare la settimana perfetta, per ora è solo buona”.

“Sappiamo che dovremo dare sempre il massimo e arrivare sempre al limite – ha spiegato alla vigilia -. Conosciamo le loro qualità, ad esempio quelle di Palumbo che a centrocampo smisterà tanti palloni e in quel caso dovremo fare attenzione.

Sarà importante non farli entrare in partita ed essere aggressivi sulle loro ripartenze”.

La Ternana fino ad oggi ha giocato sempre a viso aperto, quello che le avversarie del Grifone non hanno invece mai fatto.

“Vedremo cosa faranno e vedremo cosa faremo noi. Mi sorprenderei molto che domani cambiassero qualcosa dopo cinque vittorie consecutive: noi ci siamo preparati bene e dovremo fare la nostra gara. Sarà molto interessante, perché loro sono aggressivi e fisici, soprattutto con Sorensen al centro della difesa. Come sempre abbiamo informato i ragazzi delle qualità della Ternana nei secondi tempi e domani toccherà nuovamente a noi contrastare le qualità dell’avversario”.

Confermate le assenze di Ilsanker, Galdames, Ekuban e Sturaro per motivi fisici, Blessin dovrà fare a meno di Bani per squalifica. Poche però le novità nell’undici iniziale, con il Genoa disegnato ancora con il 4-2-3-1. “Non ci sono novità, ma ci saranno probabilmente 1/2 cambi. Le gare di questa settimana sono state toste per noi: a Cosenza per un’ora siamo stati in dieci, poi martedì abbiamo giocato su un campo pesante. Tutti i ragazzi però sono in forma. Le squadre che giocano in Champions o Europa League giocano ogni tre giorni. Noi abbiamo la forza domani per giocare 90′, ognuno deve superare il proprio limite”.