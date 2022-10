Cremonese-Samp, tradizione blucerchiata allo stadio Zini

La Samp è rimasta imbattuta in 11 delle 12 sfide contro la Cremonese in Serie A (6V, 5N), ottenendo sei clean sheet – incluso quello nel confronto più recente del 28 gennaio 1996 (2-0 dei blucerchiati al Ferraris). La Sampdoria ha tenuto la porta inviolata nelle ultime due sfide contro la Cremonese in Serie A e potrebbe raccogliere tre clean sheet consecutivi contro i grigiorossi per la prima volta nella competizione. I blucerchiati inoltre, vittoriosi nella sfida più recente, solo una volta hanno collezionato due successi di fila contro la Cremonese in Serie A (tra il 1990 e il 1992). La Cremonese non ha ottenuto alcun successo nelle ultime tre gare di Serie A contro squadre liguri (2N, 1P), dopo che aveva vinto tre delle precedenti quattro (1P).