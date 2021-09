Tennis, Fabio Fognini divorzia dal suo preparatore atletico Mancini

Divorzio sportivo per il ligure Fabio Fognini che cambia la sua guida per la preparazione fisica nella sua parte conclusiva di carriera.

Novità in vista per Fabio Fognini. L’azzurro ha annunciato su Instagram che la collaborazione tecnica con l’argentino Alberto Mancini è terminata dopo 10 mesi. Gli US Open hanno posto fine al connubio e le parole di Fabio nei confronti del suo ex coach sono di grande stima e rispetto.

“Sono stati dieci mesi intensi. Abbiamo iniziato a lavorare nel periodo più complicato della mia vita da tennista. Dovevo ritrovare fiducia e forma fisica dopo la doppia operazione alle caviglie. Grazie Luli per questo pezzetto di strada fatto assieme. Sei un grande coach ma prima ancora un grande uomo!”, le parole di Fabio