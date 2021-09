Samp, non si ferma il pressing dell’Inter per Mikkel Damsgaard

Non è finito il rumore delle voci di mercato intorno al gioiello della Samp Damsgaard che interessa alle big italiane compresa l’Inter che potrà vederlo da vicino nel prossimo week end da avversario.

Gli occhi dell’Inter in casa Sampdoria. Per studiare gli avversari verso la 3a giornata di campionato, ma anche per osservare i progressi di un giocatore su tutti: Mikkel Damsgaard. Ci sono già stati dei contatti per il gioiello classe 2000, monitorato con grande attenzione anche nella passata stagione dai dirigenti nerazzurri.

Ferrero oggi non sembra intenzionato a scendere sotto i 35 milioni di euro e all’Inter attualmente non è semplice raggiungere certe cifre, anche perché il calciatore piace molto, ma lascia qualche dubbio dal punto di vista della continuità.

La società neroazzurra è già al lavoro per la prossima stagione.