Teatro Gioventù, pienone per Matteo Renzi. Lunedì Gentiloni alla Feltrinelli

Circa 350 persone ieri sera si sono riunite al Teatro della Gioventù di via Cesarea a Genova per ascoltare l’ex premier Matteo Renzi.

L’attuale senatore del Pd è arrivato in città per presentare il suo ultimo libro “Un’altra strada”.

In prima fila, tra gli altri, c’erano l’ex sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio Maria Elena Boschi, l’ex ministra della Difesa Roberta Pinotti, la deputata Raffaella Paita, il consigliere regionale Pippo Rossetti, il consigliere comunale e segretario provinciale del Pd Alberto Pandolfo.

Nessuna bandiera di partito, segno che l’unità all’interno del Pd non è stata ancora trovata.

“L’Italia – ha spiegato Renzi – ha bisogno di proposte diverse da quelle di chi ci governa. C’è un’altra strada da percorrere insieme. Noi siamo in cammino”.

Lunedì prossimo a Genova arriverà a Genova anche il suo successore alla Presidenza del Consiglio.

Paolo Gentiloni è infatti atteso alla presentazione del libro “La sfida impopulista. Da dove ripartire per tornare a vincere” in programma alle 18 presso la libreria Feltrinelli in via Ceccardi.

Insieme all’autore, interverranno la senatrice Roberta Pinotti e il direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi.