Capotreno aggredita da una 18enne ad Arquata, Toninelli la va a trovare: Governo vicino

“Oggi sono andato ad Alessandria, a trovare la capotreno aggredita ad Arquata Scrivia proprio ieri. Mi ha raccontato la violenza subita, per la quale è ancora scossa”.

Lo ha dichiarato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli, che si è recato nella cittadina alle spalle di Genova dopo che la dipendente di Trenitalia intorno alle 12,30 di ieri è stata aggredita da una 18enne svizzera che le ha dato uno schiaffo e da altri 3 giovanissimi bulli piemontesi.

In sostanza, il gruppetto stava bloccando la chiusura delle porte di una carrozza di un treno regionale e la capotreno li ha redarguiti.

Gli agenti della Polfer sono quindi intervenuti e hanno denunciato i quattro bulli per resistenza a pubblico ufficiale ossia la capotreno. Per la 18enne è scattata anche la denuncia-querela per lesioni.

“Sono voluto andare personalmente – ha aggiunto Toninelli – ad augurarle una pronta guarigione e la vicinanza di tutto il Governo.

A lei come a tutte le persone che assolvono a funzioni di pubblica sicurezza e utilità sui treni e nelle stazioni, esponendosi anche a pericoli.

Lo Stato sarà sempre al loro fianco, e anche per questo stiamo lavorando per permettere loro di svolgere le proprie funzioni con maggiore serenità e far viaggiare più sicuri i passeggeri”.