Somalo trovato nei caruggi con Rottweiler rubati a Bolzaneto: denunciato

Ieri mattina in via San Luca a Genova uno straniero, in possesso di due cani di razza “Rottweiler”, è stato fermato per un controllo dai carabinieri della Stazione dell’Arma di Maddalena.

Si tratta di un somalo di 43 anni, gravato da pregiudizi di polizia, senza fissa dimora e mai rimpatriato.

Gli animali sono risultati rubati il giorno prima a un 62enne genovese, residente in passo dei Barabini a Bolzaneto.

Pertanto, l’africano è stato denunciato in stato di libertà per “furto di animali domestici”.

I Rottweiler sono stati restituiti al legittimo proprietario.