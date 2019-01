Striscia a Tursi, Campora: rifiuti rimossi e accesso area dietro Fiumara chiuso a terzi

Oggi il consigliere comunale e vigile del fuoco Stefano Giordano (M5S) ha presentato in Sala rossa un’interrogazione a risposta immediata in cui ha chiesto chiarimenti sulle dichiarazioni rilasciate dal sindaco di Genova Marco Bucci all’inviato di Striscia la notizia Valerio Staffelli, in merito alle criticità di sicurezza e pulizia del centro divertimenti Uci – Fiumara.

Staffelli su Striscia: scala emergenza Fiumara non sicura. Bucci promette ispezione

“Già dopo l’interrogazione che mi era stata rivolta in Consiglio comunale dal M5S lo scorso novembre – ha spiegato l’assessore all’Ambiente Matteo Campora – si era provveduto a compiere un sopralluogo, in seguito al quale Amiu, pur non rientrando nelle sue competenze, ha provveduto alla rimozione dei rifiuti abbandonati al fondo delle scale di sicurezza. Questa mattina abbiamo incontrato la dirigenza di Uci_Fiumara con la quale è stato deciso di chiudere all’accesso di terzi questa area, che viene usata da discarica”.

“L’assessore Campora – ha spiegato l’esponente del M5S – ci ha risposto in consiglio comunale che a seguito della nostra segnalazione sulle condizioni delle uscite di sicurezza del Centro Fiumara del 13 Novembre, è stata inviata a dicembre una Commissione per verificare sul luogo e che tale Commissione non ha rilevato alcun problema di pubblica sicurezza. Non esisteva talmente alcun problema di sicurezza che a seguito del servizio di Striscia è stato ordinato dall’amministrazione comunale un intervento urgente di AMIU per ripulire tutto. Se questa è la serietà dei controlli sulla sicurezza pubblica, c’è da essere molto preoccupati”.