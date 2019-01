Post contro Boldrini, stangata a sindaco Camiciottoli: solidarietà da Rixi, Piana e Senarega

“Solidarietà a Matteo Camiciottoli, sindaco della Lega a Pontinvrea, oggi condannato nel processo con la ex presidente della Camera Boldrini (quella delle “risorse” che ci pagano la pensione, ricordate?). Forza sindaco! Il lavoro che fai ogni giorno per i tuoi concittadini dimostra che persona per bene sei, più di mille sentenze di qualsiasi tribunale”.

Lo ha dichiarato oggi il viceministro genovese e segretario della Lega Liguria, Edoardo Rixi.

“Solidarietà all’amico e sindaco Matteo Camiciottoli – ha aggiunto il presidente del Consiglio regionale e commissario provinciale della Lega a Imperia Alessandro Piana – il tuo operato sul territorio, la presenza costante per i tuoi cittadini e non solo, parlano per te meglio di ogni frase o sentenza. Chi ti conosce sa bene i tuoi valori, la Lega è con te”.

“Preso atto della decisione del giudice di Savona – ha sottolineato il capogruppo regionale e vice segretario della Lega Liguria Franco Senarega – il nostro sindaco del piccolo Comune di Pontinvrea oggi ha già annunciato il ricorso in appello. Esprimiamo solidarietà a Matteo Camiciottoli, persona seria e perbene, che a fronte di irrisori emolumenti è sempre a disposizione dei cittadini e del territorio. Auspichiamo che la sentenza di primo grado, con cui è stato condannato a pagare 20mila euro di multa, le spese processuali e altri 20mila euro per il risarcimento di presunti danni all’ex presidente della Camera Laura Boldrini, sia riformata dai giudici della Corte d’Appello”.