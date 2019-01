Statistiche Genoa, Criscito guerriero primeggia per i contrasti

Nonostante il rendimento di squadra sia perfettibile, non sono poche le classifiche in cui a livello individuale i giocatori rossoblù guardino tutti dall’alto in basso. S’intende per aspetti positivi.

Una di questa riguarda il capiitano Criscito che nelle prime giornate del girone di andata si era segnalato tra l’altro per la produzione di assist ai compagni.

Sono infatti 53 i contrasti effettuati nella prima parte del torneo. Nessun giocatore di altri team ha raggiunto questa cifra. A livello di impiego continuativo invece il vice-capitano Biraschi, per una sorta di simbolica trait d’union della ‘fascia’, detiene da vari turni il primato di giocatore sempre presente, a livello di minutaggio (1710), in tutte le partite disputate sino a questo punto della stagione sportiva.