Stelle cadenti, cosa sono e dove vederle

Si avvicina la notte di San Lorenzo. In questo periodo di agosto, milioni di persone in Italia trascorreranno qualche ora col naso all’insù per scorgere qualche stella cadente in quella che è a tutti gli effetti una delle tradizioni dell’estate.

Il picco si avrà nella seconda parte della notte tra il 12 e il 13 agosto, quando si potranno scorgere fino a 100 stelle cadendi… pardon meteore in un’ora.

Cosa sono le stelle cadenti

Le scie luminose che potranno essere viste durante le prossime notti non saranno, naturalmente, delle “stelle cadenti”, ma delle meteore lasciate dalla cometa Swift-Tuttle, una tra le più conosciute.

Swift-Tuttle è stata scoperta nel 1862 e ha visitato per l’ultima volta il sistema solare interno nel 1992, lasciandosi alle spalle le cosiddette Perseidi o stelle cadenti di San Lorenzo.

Ogni anno la Terra attraversa queste scie di detriti che, entrando a contatto con l’atmosfera, si disintegrano e creano strisce luminose che possono essere viste anche a occhio nudo semplicemente guardando verso l’alto.

Se questo evento si verifica tradizionalmente durante la notte di San Lorenzo, il 10 agosto, a seconda dell’anno viene identificato un momento più adatto per ammirare il maggior numero di “stelle cadenti”.

Stelle cadenti, quando vederle

Quest’anno nel 2023, il picco si avrà nella notte tra il 12 e il 13 agosto, momento in cui si stima che si potranno ammirare dalle 40 alle 60 meteore ogni ora a partire dalle 22.00, ma anche nei giorni precedenti.

L’indicazione che danno gli astrofisici per una migliore osservazione è la seconda parte della notte, fino all’alba quando il fenomeno dovrebbe raggiungere il suo picco.

Stelle cadenti, i luoghi ideali per vederle

Importanza fondamentale è il luogo dove posizionarsi per vederle.

Il luogo ideale è lontano dalle luci della città, preferibilmente in montagna per godere di uno spettacolo decisamente migliore.

Dove vedere le stelle cadenti in Liguria

