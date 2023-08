Teatro Invito presenta “Macbeth Banquet”, lunedì 14 alle 21.30 a Bonassola, Madonnina della Punta, uno spettacolo musicale di Luca Radaelli

In una cucina povera, tra pentole e vasellame, si racconterà di come la bramosia di potere possa portare alla rovina, a fuoco non troppo lento. In “Macbeth Banquet”, a raccontare la storia della famosa tragedia è un cuoco, intento a preparare piatti oscuri e macchinazioni crudeli. Un solo attore entra nei pensieri dei personaggi e ne interpreta gesti e azioni. La chitarra di Maurizio Aliffi dialoga con il protagonista in una vera e propria rappresentazione musical/culinaria.

La scenografia è composta da oggetti di uso comune (pentole, vasellame, coltelli, attrezzi da cucina) in un’ambientazione semplice. Le azioni alludono alla preparazione del banchetto in cui apparirà il fantasma di Banquo. Saranno evocate ferine battaglie, uccisioni notturne, streghe, e il pubblico vedrà tutto quello che il bardo racconta: la foresta di Birnam, le streghe, Macduff, il re Duncan, Lady Macbeth e il futuro re di Scozia saranno tutti lì, ai fornelli di un intreccio sanguinoso. Un banchetto “casalingo” per un assassinio perpetrato tutto in famiglia, in cui le ambizioni del protagonista svaniranno in una nuvola di vapore.

La serata di chiuderà con un incontro tra pubblico e protagonisti, ne tradizionale appuntamento ‘papage’ intitolato “Notte con l’artista”.

Luca Radaelli dirige la compagnia Teatro Invito dal 1989, firmando gli spettacoli “Sogno andaluso”, “Carillon”, “A quel tempo” (finalista Premio Scenario 1991), “I racconti di Giuan Candela”, “Ti ricordi di Nuvola Rossa?” (Segnali 1994), “Il Partigiano J.” (Segnali 1996, selezione Stregagatto 1997), “Adamo & Eva, lezioni d’amore” (Segnali 1997), “Il racconto dei Promessi Sposi” (Segnali 1998, Menzione Speciale della Giuria al Premio ETI/Stregagatto 1998), “Hansel e Gretel” (Segnali 2000, Miglior Spettacolo Festival Mediterraneo Ben Arous 2001), “Il bosco di Macbeth” (Segnali 2001), “Ulisse” (Segnali 2002, premio festival Mostagem 2002), “La fiaba dello straniero”, “Addio Adda addio”, “La cena in scena” (Segnali 2004), “Senza paura”, “La leggenda dell’uomo selvatico” (Segnali 2006), “Racconti di contorno”, “La colonna infame” che hanno partecipato a numerose rassegne a livello nazionale.

Ha partecipato a tournées in Francia, Germania, Svizzera e Malta, nonché a Festival Internazionali in Croazia, Austria, Turchia, Tunisia, Armenia e Rep. Pop. cinese; ha condotto diversi laboratori sul lavoro drammaturgico dell’attore e sul teatro di strada all’Università degli Studi di Milano, all’Associazione di Cultura Popolare di Balerna (Svizzera), alla Carte Jeunes di Lugano.