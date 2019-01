Genoa, la cura Prandelli funziona: meno gol al passivo

E’ migliorato sotto la nuova gestione il dato che ha penalizzato il Grifone nella prima parte di campionato.

Tanti i gol subiti, le disattenzioni costate in termini di punti. Sotto la gestione del nuovo staff tecnico guidato dall’ex ct Cesare Prandelli, considerando le cinque partite dall’insediamento, la media a partita delle reti incassate si attesta a 1,2. Nelle quattordici precedenti il dato saliva a 2,1. Da questo punto di vista le cose stanno progredendo. Proprio sugli assetti e coperture in chiave difensiva, attraverso la prova di più soluzioni, si sono concentrate le attenzioni del mister, coadiuvato in maniera stretta dal vice Gabriele Pin, durante il lungo ritiro a San Pedro del Pinatar. Lavori mirati che hanno coinvolto i giocatori del reparto arretrato e del centrocampo, ma più in generale tutto il collettivo.