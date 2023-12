Ieri mattina a Santa Margherita Ligure i carabinieri hanno arrestato per atti persecutori un italiano di 32 anni con pregiudizi di polizia.

Il giovane, già denunciato in passato per analoghe condotte, si è reso responsabile di atti persecutori nei confronti della ex compagna e del suo attuale partner convivente.

Infatti, secondo le indagini dei carabinieri il 32enne ha messo in atto continue e consistenti minacce avvenute nei pressi della loro residenza.