Sampierdarena, ecuadoriano maltratta convivente bulgara: denunciato

La scorsa notte a Genova Sampierdarena i carabinieri, a seguito di un intervento presso un’abitazione richiesto da una cittadina bulgara 24 enne per una lite tra conviventi, hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia e sottoposto alla misura pre-cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa famigliare un cittadino ecuadoriano di 37 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato.

Il sudamericano, infatti, è stato ritenuto responsabile di reiterati comportamenti vessatori nei confronti della compagna.

La vittima è stata trasportata dai sanitari del 118 presso il Pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi per accertamenti.