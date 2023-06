Spezia, tensione tra la tifoserie e la proprietà americana

La retrocessione porta tensione in casa Spezia tra la tifoseria e la proprietà americana.

“Platek: programmazione e serietà, questo lo dovete alla città”, questo recita lo striscione firmato dagli ultras della Curva Ferrovia dello Spezia e appeso questo pomeriggio di fronte alla sede del club. In giorni di attesa per il varo della nuova stagione, e con gli uffici che lavorano per ultimare le carte per l’iscrizione alla serie B, la parte più calda della tifoseria è tornata a farsi sentire a poco più di una settimana dalla retrocessione. Un messaggio di attenzioni alle sorti della società, reduce dalle sue prime tre stagioni in serie A. Un obiettivo che gli ultras si aspettano la proprietà americana della famiglia Platek voglia tornare a perseguire.