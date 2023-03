Spezia, Melissano su Nzola: il giocatore vuole rimanere in Liguria

Nzola brilla e il ds dello Spezia Melissano fa fatica a blindarlo nelle sue dichiarazioni a mezzo stampa.

“Vi dico che Nzola vuole rimanere, noi stiamo parlando del rinnovo. Chiaro che ha ambizione legate ai top club d’Europa, altrimenti poi resta qui a La Spezia”.

Melissano ha chiarito che le volontà sono quelle di tenersi stretto Nzola, ma sarà difficile farlo, considerando le pretendenti per il calciomercato, che partiranno all’assalto per lui. Tra queste, c’è sicuramente il Torino che con le alte ambizioni europee affiderebbe l’attacco a lui, ma occhio anche alle grandissime del calcio italiano perché non è da dimenticare l’interesse dell’Inter per Nzola.