Genoa, Ekuban: bellissimo essere tornato a giocare

Nella vittoria di Brescia la nota lieta per il Genoa è il ritorno in grande stile di Ekuban.

“Sono stato fuori, ma in realtà non sono mai stato fuori, perché i miei compagni mi hanno tenuto dentro in questo viaggio che stiamo facendo. Stiamo cercando di arrivare più in alto possibile: a livello personale devo dire che è veramente bello poter giocare e di guadagnare la fiducia in campo e sono contentissimo di aver messo a segno due assist importanti”.

Sappiamo di essere una rosa molto importante per la serie B. Sappiamo che siamo tutti molto validi, non importa chi gioca. Sappiamo che chiunque giochi deve portare a casa il risultato: andiamo avanti così e cerchiamo di dare il massimo, chiunque giochi”.