Spezia-Inter, Italiano: Prestazione di sacrificio

Lo Spezia ferma in casa la capolista Inter e sale a 33 punti in classifica. Al termine della gara, il tecnico aquilotto Vincenzo Italiano commenta così la prestazione dei suoi ragazzi: “Sono molto contento della prova della squadra, soprattutto per il sacrificio messo in campo. Il fatto che abbiamo finito la gara stremati significa che tutti avevano la giusta determinazione per rimediare quanto fatto a Bologna. Il primo tempo è stato giocato molto bene, nella ripresa la squadra ha difeso con ordine: penso che il pareggio sia giusto.

L’Inter è una squadra forte sotto tutti i punti di vista, capace di metterti in difficoltà in tutti i modi. Abbiamo cercato di fare una partita di grande attenzione e devo dire che, nonostante i nostri avversari abbiano creato, credo che siamo riusciti a limitarli. Il punto ci soddisfa, anche perché il nostro obiettivo era rimediare dopo l’ultima brutta trasferta.

Abbiamo cinque punti di vantaggio, si dovrà trovare la forza per cercare di arrivare al traguardo, per come stiamo disputando questo campionato penso che lo meriteremmo anche: noi ci stiamo mettendo tutte le nostre forze. La prossima sfida è importantissima, contro una diretta concorrente per la salvezza. E’ una squadra che in casa viaggia forte, in pochi allenamenti dovremo prepararci e farci trovare pronti.

Io ho cercato di caricare i ragazzi, dicendo loro che se gli altri pensano alla Superlega noi dovremo pensare ad ottenere una super salvezza; questa sera, in ogni caso son contento che non si sia realizzata la Superlega, perché il calcio è di tutti, non bisogna dimenticarlo”.