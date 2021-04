Crotone-Samp, Tonelli: Ottima prova collettiva

Come una roccia. Con i colleghi del reparto arretrato Lorenzo Tonelli ha formato una barriera invalicabile. Non a caso la prestazione collettiva ha portato alla quarta gara a rete inviolata in campionato. «Abbiamo ottenuto due risultati importanti in sequenza – dice il centrale -. Stasera siamo stati bravi a concedere davvero poco. Vogliamo salire il più in alto possibile e migliorare la nostra classifica: Ranieri ci ripete quasi tutti i giorni che l’obiettivo sono i 52 punti; noi ci siamo provando. Oggi la fase difensiva ha fatto la differenza. Rispetto ai ritmi del primo tempo, il cambio modulo ci ha dato di più».

Futuro. 50 presenze in blucerchiato appena celebrate per il numero 21, che a Genova si vede proprio bene. «Non è un traguardo che mi appaga – sottolinea -, sono abituato a compagni che festeggiano numeri molto più grandi; quindi vorrei farne molte di più. Il mio obiettivo ora è di dimostrare solidità e fare vedere alla società che posso essere un punto fermo per gli anni a seguire. Voglio fare parte del progetto Sampdoria anche in futuro. Questa squadra deve essere ambiziosa».