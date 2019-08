E’ di Emmanuel Gyasi la prima rete ufficiale delle Aquile 2019-2020 ed al termine della netta affermazione contro la Pro Patria, non poteva che essere l’attaccante aquilotto a presentarsi in sala stampa: “Sono contento di aver iniziato così e sono orgogliosissimo di aver segnato il primo gol ufficiale della stagione. Mi sento bene, abbiamo lavorato intensamente con il mister per tutto il periodo del ritiro, quotidianamente stiamo assimilando sempre più le sue richieste e dal canto mio cercherò di lavorare molto e di farmi trovare sempre pronto.

In cosa devo migliorare? Devo migliorare in zona gol, essere più concreto, perché per un attaccante l’aspetto fondamentale è il gol, quindi devo cercare di ridurre gli errori al minimo.

Delano? Arriva da un altro campionato, in Italia è tutto diverso, c’è molta tattica, ma lui sta lavorando sodo fin dal primo giorno, cercando di ambientarsi velocemente e secondo me farà una grande stagione”.