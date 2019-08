Val Polcevera, Bevilacqua: murales di Certosa rientrino nel sistema turistico cittadino

Una mozione presentata dal Gruppo della Lega al V Municipio Val Polcevera per proseguire il percorso di “On The Wall”, il progetto di Street Art del Comune di Genova, voluto da Maurizio Gregorini, che ha portato a Certosa 10 artisti di fama internazionale dipingendo murales su dieci facciate di diversi stabili, coinvolgendo alcuni tra i nomi più importanti del panorama internazionale e nazionale.

Il documento è stato presentato dal capogruppo leghista Alessio Bevilacqua: “Dal 13 luglio Certosa è stata al centro di uno intervento di street-art, con On The Wall, che si colloca come punto nodale di un percorso di rivalutazione del tessuto urbano, con l’obiettivo di far volgere nuovamente lo sguardo verso l’alto al quartiere di Certosa, che ha risentito fortemente dopo il crollo del Ponte Morandi.

Ritengo che visto gli apprezzamenti avuti dalla cittadinanza e il risalto dei media opportuno poterne potenziare i lavori, portando così sempre più persone a visitare una delle nostre bellissime realtà polcevarasche.

Attraverso la mozione chiedo infine alle istituzioni che Certosa diventi un punto di riferimento turistico della città, con la creazione di brochure dedicate da distribuire presso gli Uffici IAT del Comune di Genova. Ciò porterebbe un lustro maggiore al quartiere e in generale alla Val Polcevera”.