Spezia-Empoli, Nzola: Felice di aver segnato

Al termine della sfida contro l’Empoli, a parlare è stato il match winner Mbala Nzola, autore della rete che ha consentito alle Aquile di esordire con i tre punti nella stagione 2022/2023: “Sono contento perché la squadra ha giocato bene ed è rimasta compatta fino alla fine; sono molto felice di aver segnato, ma ancora di più lo sono per la gioia di tutto il gruppo.

Mentalmente sono tranquillo, concentrato su quello che devo fare in campo e fisicamente mi sento bene, sto lavorando intensamente e voglio andare avanti così.

Questa estate ho lavorato molto perché volevo farmi trovare subito pronto e sono felice di questo avvio, ma non è il momento di lodarsi, bisogna spingere ancora di più.

Dicono che lotteremo fino all’ultimo per non retrocedere? Noi pensiamo a giocare e a fare del nostro meglio, non dobbiamo pensare a quello che dicono o succede fuori dal campo.

L’obiettivo è quello di giocare sempre al massimo e salvarci: non può essere altrimenti. Avanti così!“.