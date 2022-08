Venezia-Genoa 1-2, Blessin: Bravi ma concesso troppo

Blessin è contento a metà per il successo di ieri sera ottenuto al Penzo contro il Venezia alla prima di serie B del suo Genoa.

“Penso che per i tifosi sia stata una bella serata, una gara aperta fino alla fine, specialmente nel secondo tempo. Penso che il primo tempo sia stato molto buono, come movimenti e stabilità, anche per come abbiamo lavorato sulle seconde palle. L’atteggiamento è stato generalmente buono. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi che loro avrebbero cercato in tutti i modi di rientrare in partita e ho chiesto attenzione. Tra le linee sono stati bravi a uscire fuori col mediano, con Busio, e altrettanto a cercare spazi: questo è stato il più grande problema. Abbiamo avuto le occasioni per chiudere la gara, con Gudmundsson e Portanova, per stare tranquilli, ma abbiamo concesso troppo, soprattutto sulle palle inattive. Avremo qualcosa di cui parlare domani, sono arrabbiato per le occasioni che abbiamo concesso. Dobbiamo migliorare, stare più attenti e concentrati”.