Spareggi Qatar 2022, Mancini amaro: Dura, avversari forti

Come sembra distante per Mancini il trionfo europeo di qualche mese fa a a Londra: sorteggio durissimo per arrivare in Qatar ed è questo il commento del CT azzurro.

“E’ dura, sono avversari molto forti – il primo commento di Mancini, con un sorriso amaro – Noi speravamo di non incrociare il Portogallo: ma anche loro, tra tutte le teste di serie, credo sperassero di non incrociare l’Italia..”. Di fatto, almeno una delle due ultime vincitrici dell’Europeo saltera’ il Mondiale. Per Ceferin, che ha parlato prima del sorteggio, l’indice di quanto sia “vivo il calcio europeo, per i due ct interessati forse solo un segno di cattiva sorte. Senza tener conto che se l’Italia ha fallito la qualificazione diretta per i due rigori sbagliati contro la Svizzera, il Portogallo puo’ recriminare per l’incredibile gol-vittoria non concesso a Ronaldo in casa della Serbia. A Zurigo, poi, l’urna della Fifa ha stabilito oggi incroci asimmetrici. Nel primo gruppo, Scozia-Ucraina e Galles-Austria, con la finale in casa della vincente del secondo incontro.