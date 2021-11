Qatar 2022, spareggi: sorteggio incubo per l’Italia

Il Mondiale in Qatar diventa un obiettivo più difficile per l’Italia di Mancini che deve passare dalla firma caudina degli spareggi.

Tutto quello che il ct aveva auspicato di non trovare, il sorteggio di Zurigo l’ha riservato alla sua nazionale: la testa di serie piu’ forte, il Portogallo, nello stesso girone, e poi l’eventuale finale in trasferta. Cosi’ per assicurarsi uno dei tre posti rimasti per le europee, l’Italia dovra’ prima battere in casa la Macedonia del Nord, e poi andare a vincere contro Cristiano Ronaldo a Lisbona, o in subordine se il pronostico dell’altra semifinale fosse sovvertito a Istanbul contro la Turchia. Italia-Macedonia si giochera’ il 24 marzo del 2022, mentre la finale e’ in programma il 29 marzo. Per le sedi, le federazioni hanno tre giorni di tempo per comunicarle alla Fifa, e se per la semifinale azzurra appare in pole, Lisbona o Istanbul indicate come sedi delle eventuali finali appaiono certe.