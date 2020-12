Sommariva presidente Autorità Mar Ligure Orientale

Il segretario generale dell’Autorità di sistema portuale di Trieste, Mario Sommariva, è stato nominato Presidente dell’Autorità del Mar Ligure orientale Porto di La Spezia e Marina di Carrara.

Ieri pomeriggio è arrivata la notifica dal ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, emanata dopo le audizioni nelle commissioni dei due rami del Parlamento, tenutesi nei giorni scorsi e conclusesi con voto favorevole.

«Le mie più vive congratulazioni per la nomina di Mario Sommariva a Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Il lavoro del nuovo Presidente sarà molto intenso perché la nostra Città attende da anni la concretezza degli investimenti promessi da parte di Contship, la restituzione della Calata Paita e il varo di tutti i progetti già presentati e messi in campo in questi anni dall’Autorità Portuale, in particolare quello dell’hub croceristico.

Al Presidente Sommariva vanno quindi i miei migliori auguri di buon lavoro e un sentito ringraziamento a Carla Roncallo per i suoi anni di presidenza e a Francesco Di Sarcina per aver traghettato il periodo di successione della presidenza come commissario, un lavoro prezioso riconosciuto da tutta la comunità portuale spezzina». Queste le parole del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.