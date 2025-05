Blue Design Summit: Confindustria Nautica spinge su innovazione e semplificazione normativa

Sostenere gli investimenti nel settore

La nautica italiana torna al centro del dibattito strategico tra innovazione, sostenibilità e riforme con un doppio appuntamento di rilievo: il Blue Design Summit a La Spezia e lo Shipping Forum organizzato da Top Legal a Napoli. Due eventi che mettono in evidenza le sfide e le opportunità per il futuro del comparto, con Confindustria Nauticaprotagonista nel promuovere una visione di sistema che coniughi l’eccellenza tecnologica alla necessità di un quadro normativo più agile e chiaro per le imprese.

Senza certezze normative, investire è difficile. È questo il messaggio chiave lanciato dall’Associazione nazionale di categoria, che sottolinea come il rilancio del settore nautico italiano non possa prescindere da un contesto regolatorio stabile e in grado di sostenere la competitività a livello internazionale.

Il ruolo strategico dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica

Ad aprire i lavori del Blue Design Summit è stato l’ing. Stefano Pagani Isnardi, Direttore dell’Ufficio Studi di Confindustria Nautica, l’unico ente accreditato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l’elaborazione dei dati del comparto. Attraverso il report “La Nautica in Cifre MONITOR”, è emerso il sentiment del settore per il 2025: una fase di normalizzazione dopo il boom post-pandemico, con una netta polarizzazione tra i prodotti di alta gamma e la piccola nautica. Le aziende maggiormente internazionalizzate, grazie alla crescita dell’export cantieristico, si confermano in posizione di vantaggio: a settembre 2024, l’export nautico italiano ha toccato un record storico di 4,5 miliardi di euro.

Pagani ha rimarcato come la leadership mondiale dell’Italia nella nautica da diporto imponga un impegno continuo verso l’innovazione tecnologica e la transizione ecologica. Un’evoluzione che non riguarda solo le propulsioni alternative, ma anche materiali compositi, progettazioni leggere, carene evolute e sistemi di navigazione foiling, capaci di abbattere sensibilmente le emissioni di CO₂. Un contributo importante, considerando che l’intero comparto della nautica da diporto globale incide per appena lo 0,006% sulle emissioni totali.

Per rafforzare il ruolo dell’Italia in questo ambito, Confindustria Nautica ha lanciato “Shaping the Future – World Yachting Sustainability Forum”, evento internazionale sulla sostenibilità nella nautica, la cui quarta edizione si terrà venerdì 19 settembre 2025 all’interno del 65° Salone Nautico Internazionale di Genova.

Semplificazione normativa e nuove tecnologie al centro dello Shipping Forum

Durante lo Shipping Forum a Napoli, il focus si è spostato sul quadro normativo della nautica da diporto, tema affrontato dal Dott. Roberto Neglia, Responsabile Rapporti Istituzionali di Confindustria Nautica. Tra le novità più rilevanti, l’ottenimento di una Direttiva dell’Agenzia delle Dogane che disciplina l’imbarco di metanolo a bordo delle imbarcazioni, semplificando le procedure per i privati e aprendo nuove strade all’efficienza energetica a basse emissioni.

Neglia ha inoltre evidenziato i risultati ottenuti con la recente riforma del Regolamento di attuazione del Codice della nautica, che prevede l’introduzione di standard alternativi di sicurezza per gli yacht commerciali, agevolando l’adozione di tecnologie innovative nel rispetto delle normative internazionali.

Un ulteriore impulso al comparto arriva dalla proroga al 2033 del Registro Internazionale delle navi, approvata dalla Commissione europea. Un’opportunità anche per la nautica commerciale battente bandiera italiana, che potrà beneficiare di agevolazioni fiscali e previdenziali per i marittimi, rafforzando la competitività del sistema Italia.

Un ecosistema normativo favorevole per il futuro della nautica italiana

Secondo Confindustria Nautica, la semplificazione delle procedure – come la sostituzione dei documenti di bordo con licenze semplificate e la riduzione dei libri di bordo – è una condizione imprescindibile per rendere l’Italia un hub di riferimento per la costruzione di nuove imbarcazioni e l’introduzione di tecnologie sostenibili. Solo così sarà possibile attrarre nuovi investimenti, sostenere la crescita del settore e rafforzare la leadership italiana nella nautica da diporto.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube