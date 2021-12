Sicurezza nel Centro storico, attivate nuove 31 telecamere tra Pré ed ex Ghetto

“Nel quadro del circuito di video sorveglianza Città sicura, che permette di tenere sotto controllo le zone più problematiche del territorio comunale, sono state attivate dalla Polizia Locale di Genova 31 nuove telecamere che hanno, come le altre, lo scopo di dissuadere da comportamenti scorretti, ma anche di controllare da remoto le zone più critiche per reprimere problemi di vivibilità e intercettare fenomeni di criminalità.

Gli occhi elettronici servono anche come deterrente contro comportamenti non civili, come l’abbandono di rifiuti o l’utilizzo delle strade pubbliche come orinatoio.

Le telecamere sono state finanziate con fondi ministeriali”.

Lo hanno comunicato i responsabili del Comune di Genova.

Ecco dove sono collocate le telecamere, tra via Pré, via del Campo, ex Ghetto e strade limitrofe.

Piazza del Campo

Piazza Don Gallo

Piazza Sant’Elena

Piazza Truogoli di Santa Brigida

Piazza Truogoli di Santa Brigida lavatoi

Piazza Truogoli Santa Brigida nord

Piazza Truogoli Santa Brigida sud

Via di Prè uscita da Vico S. Antonio

Via del Campo/Piazza del Campo

Via del Campo/Vico del Campo

Via del Campo/Vico Inferiore di Santa Sabina

Via del Campo/Vico Inferiore di Santa Sabina levante

Via del Campo/Vico Inferiore di Santa Sabina ponente

Via di Prè civ. 117r

Via di Prè civ. 121r

Via di Prè civ. 55

Via di Prè civ. 59r

Via di Prè levante altezza Vico S. Antonio

Via di Prè ponente altezza Vico S. Antonio

Via di Prè/Vico Durazzo voltino

Via di Prè/Vico San Cristoforo

Vico della Croce Bianca/Vico Untoria

Vico Croce Bianca

Vico Croce Bianca nord

Vico dei Fregoso

Vico dei Fregoso/Vico Croce Bianca

Vico del Campo

Vico dell’Olio/Vico Croce Bianca

Vico della Croce Bianca/Vico Untoria direzione levante

Vico Superiore di Santa Sabina

Vico Untoria civ. 149.