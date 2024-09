Sestri Levante, spaccata in pasticceria: denunciati due turisti lombardi

Al termine di accertamenti investigativi i carabinieri ieri hanno denunciato due italiani di 60 e 25 anni residenti in Lombardia, per furto aggravato in concorso.

I militari, grazie a un rapido intervento e all’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, sono riusciti ad identificare gli autori di un furto perpetrato la scorsa settimana.

I due, dopo avere infranto la porta a vetri, sono penetrati all’interno di una pasticceria di Sestri Levante, da dove hanno rubato 500€ euroin contanti e diverse bottiglie di alcolici.

I lombardi sono stati individuati presso una struttura alberghiera della zona, dove è stata eseguita una perquisizione che ha permesso ai carabinieri di recuperare parte della refurtiva, poi restituita al titolare responsabile della pasticceria, che ha ringraziato i carabinieri.